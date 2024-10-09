留學人員心聲：為國之所需獻智獻力

中評社北京10月9日電／據人民日報海外版消息，黨的十八大以來，中國各類出國留學人員中超過八成完成學業後選擇回國發展，廣大留學人員成為中國建設發展中的重要力量。如今，隨著人才強國戰略深入實施，各地引才腳步加快，越來越多的海外優秀人才回國創新創業。前不久，歐美同學會大講堂暨留學人員慶祝中華人民共和國成立75周年座談會在北京舉辦，來自教育、科技、創新創業等領域的留學人員代表分享了自己回國後參與國家建設的奮鬥歷程。



“始終覺得自己的根在中國”



今年9月在上海舉辦的2024年浦江創新論壇上，“國際人類表型組論壇：表型組與精準醫學專題論壇”作為首場論壇吸引了不少關注。



復旦大學等國內頂尖科學團隊以發起“大科學計劃”、推動“創新策源”和“範式變革”為使命，採用“分布式協同、工程化推進”新模式加快推進人類表型組大科學計劃的各項先導研究，目前已取得突破性進展。作為復旦大學人類表型組研究院執行院長，田梅長期從事核醫學與分子影像工作，針對人類重大疾病的診治難題，通過構建分子影像新技術、新方法，提高疑難疾病的早期診斷效率和準確率。



“轉眼間，回國已經十三載。”座談會上，田梅動情地說。



留學期間，田梅以第一名的入學成績成為日本醫學泰鬥遠藤啟吾教授的博士生，提前一年完成博士課程，此後在分子影像研究領域獲得多個國際獎項。2005年、2007年，田梅兩次回國參加歐美同學會活動，她說：“祖國建設發展，對人才的強烈渴求、對留學人員的熱切期盼，深深震動了我，進一步激發了我加倍學習和工作，以更高水平的能力回報祖國的決心。”

