訃告：吳邦國同志逝世

中評社北京10月9日電／據新華社消息，中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會沉痛宣告：中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十四屆中央政治局委員、中央書記處書記，第十五屆中央政治局委員，第十六屆、十七屆中央政治局常委，國務院原副總理，第十屆、十一屆全國人民代表大會常務委員會委員長吳邦國同志，因病醫治無效，於2024年10月8日4時36分在北京逝世，享年84歲。



吳邦國同志1941年7月生，安徽肥東人。他青少年時期就熱愛祖國，刻苦學習，追求進步。1960年至1967年在清華大學無線電電子學系電真空器件專業學習。1964年4月加入中國共產黨。1967年起歷任上海電子管三廠技術員、技術科科長、黨委副書記、革委會副主任、副廠長、廠長，上海市電子元件工業公司副經理，上海市電真空器件公司副經理，上海市儀表電訊工業局黨委副書記。



“文化大革命”期間，他堅持黨性原則，實事求是，以實際行動進行抵制。



1983年3月至1991年3月，吳邦國同志歷任上海市委常委兼市委科技工作黨委書記、上海市委副書記。



1991年3月至1994年9月，吳邦國同志任上海市委書記。1992年10月在中共十四屆一中全會上當選為中央政治局委員。他積極宣傳貫徹鄧小平同志南方談話精神，堅決落實黨中央關於開發開放浦東的重大戰略決策，大力推動經濟體制改革，注重產業結構戰略性調整，著力推進民生保障和市政建設，推動上海開創對內對外全方位開放新局面。他重視堅持黨的領導和加強黨的建設，著力加強幹部隊伍建設，更好為改革開放和經濟建設服務。

