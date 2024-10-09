為全球治理體系變革完善提供中國方案

中評社北京10月9日電／據人民日報海外版報導，當下，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。面對層出不窮的全球性挑戰，單打獨鬥行不通，必須開展全球行動、全球應對、全球合作。



75年風雨兼程，中國外交始終胸懷天下，立志為人類謀進步、為世界謀大同。新時代以來，中國踐行共商共建共享的全球治理觀，為全球治理體系變革完善提供方案、注入動力，攜手國際社會共迎挑戰、共創未來，朝著構建人類命運共同體的光明目標不斷邁進。



胸懷天下，凝聚應對挑戰廣泛共識



2013年3月，習近平主席在莫斯科國際關係學院發表重要演講，首次提出構建人類命運共同體重要理念。作為演講現場的翻譯，莫斯科國際關係學院教授阿列克謝·阿列克薩欣見證了這一歷史時刻。



習近平主席發表的題為《順應時代前進潮流 促進世界和平發展》的演講，是阿列克薩欣授課時常講常新的文本，啟迪著學生們對世界未來的思考。



“這場對世界長遠發展具有深遠影響的演講，我永遠難以忘記。”阿列克薩欣說，10多年來的事實充分表明，構建人類命運共同體理念反映人類共同福祉，為維護世界和平發展、推動人類文明進步指明了方向。



直面時代挑戰，回答世界之問，這是中國一以貫之的擔當。從首倡和平共處五項原則，到堅定倡導世界多極化、國際關係民主化，再到提出構建人類命運共同體理念，中國積極為完善全球治理貢獻智慧。

