快遞業務收入9個月超萬億元

中評社北京10月9日電／據人民日報海外版消息，國家郵政局數據顯示，截至9月底，全國快遞業務收入已突破1萬億元。自2021年首次超過1萬億元以來，我國快遞年業務收入保持快速增長態勢，突破萬億元的用時逐年縮短，今年比去年提前近一個半月。



國家郵政局有關負責人表示，這一成績的取得，不僅展現了郵政快遞業高質量發展的顯著成效，也凸顯了其在服務生產、促進消費、暢通循環中發揮的積極作用，更折射出中國經濟的強大韌性和持續向好的發展勢頭。