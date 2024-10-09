中國“為世界發展與繁榮注入不竭動力”

中評社北京10月9日電／據人民日報海外版消息，國慶假期，中國各地假日經濟不斷升溫、消費潛力進一步釋放，折射中國經濟發展活力。新中國成立75年來，中國經濟實力、科技實力、綜合國力顯著增強，國際影響力大幅提升。當前，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，新質生產力穩步發展，對外開放取得舉世矚目的偉大成就……如今的中國經濟巨輪正乘風破浪、行穩致遠，已成為世界經濟增長的重要引擎和穩定力量。



“更好滿足了人民的美好生活需要”



1979年至2023年中國經濟年均增長8.9%，對世界經濟增長的年均貢獻率為24.8%，居世界第一位；2023年中國經濟總量達到17.8萬億美元，占世界總量的比重提升至16.9%，穩居世界第二位……中國國家統計局日前發布新中國75年經濟社會發展成就系列報告，“數”說75年偉大成就。



“75年間，在中國共產黨領導下，中國躍升為世界第二大經濟體，建立了門類齊全、獨立完整的工業體系，創造了世所罕見的經濟快速發展奇跡和社會長期穩定奇跡。”吉爾吉斯斯坦國家戰略研究所外事顧問舍拉迪爾·巴克特古洛夫表示，中國是全世界唯一擁有聯合國產業分類當中全部工業門類的國家，是全球製造業第一大國、貨物貿易第一大國、商品消費第二大國以及外匯儲備第一大國，這些成就離不開中國共產黨高瞻遠矚的眼光和對長期戰略規劃的重視。



《巴基斯坦觀察家報》刊文稱，75年來，中國成為世界第二大經濟體，創造了人類歷史上前所未有的減貧成就。“中國已是世界上最具影響力的經濟體之一，在經濟、基礎設施、科學技術、和平與安全等全球合作領域都作出了重要貢獻。”



在經濟總量實現跨越式發展的同時，中國科技實力、創新能力明顯提升，新質生產力加快發展，展現出對高質量發展的強勁推動力、支撐力。2013年至2023年，中國規模以上裝備製造業、高技術製造業增加值年均分別增長8.7%、10.3%；截至2023年末，已培育421家國家級智能製造示範工廠、萬餘家省級數字化車間和智能工廠；數字經濟規模連續多年穩居世界第二，電商交易額、移動支付交易規模全球第一……

