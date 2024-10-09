國慶節假期國內出游7.65億人次

中評社北京10月9日電／據人民日報海外版消息，記者8日從文化和旅遊部獲悉，今年國慶節假期，全國文化和旅遊市場平穩有序。假日7天，全國國內出游7.65億人次，按可比口徑同比增長5.9%，較2019年同期增長10.2%；國內遊客出游總花費7008.17億元，按可比口徑同比增長6.3%，較2019年同期增長7.9%。



群眾出游意願高漲，文旅消費熱力十足。“跟著演出去旅行”有力激發消費新動能。據測算，假日期間全國營業性演出4.43萬場次，同比增長14.5%；票房收入22.09億元，同比增長25.9%；觀眾1169.7萬人次，同比增長13.3%。假日期間，納入監測的國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量達9686.23萬人次，按可比口徑每夜較2023年增長25.4%。



旅遊市場持續火熱，服務質量不斷提升。國慶節假期，參觀紅色主題展覽、游覽紅色景區、探尋紅色遺跡成為廣大遊客歡度國慶的熱門方式。各地圍繞慶祝農民豐收、歡度國慶等主題開展1000餘項“鄉村創意生活季”系列活動，帶動鄉村旅遊訂單大幅增長。各地加大保障力度，增加值守力量、採取分流措施，提升旅遊高峰期管理效率和遊客體驗，努力讓遊客游得放心、安心、舒心。多地政府機關“敞開門，迎游人”，開放具備條件的機關企事業單位食堂、停車場，緩解節假日就餐和停車壓力，廣受遊客好評。