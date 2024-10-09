聯合國秘書長說黎巴嫩已處於全面戰爭的邊緣

中評社北京10月9日電／據新華社消息，聯合國秘書長古特雷斯8日警告說，黎巴嫩已處於“爆發全面戰爭的邊緣”，但國際社會還有時間阻止爆發全面戰爭。

古特雷斯當天對媒體說，幾個月來，他一直警告衝突蔓延的風險。當前，被占領的約旦河西岸局勢一觸即發。在黎巴嫩，包括針對平民的襲擊正在威脅整個地區。近日，黎巴嫩真主黨和其他武裝團體與以色列國防軍在黎以邊境“藍線”兩側的交火愈演愈烈，完全無視安理會第1701號和第1559號決議。最近，以軍開始越過“藍線”入侵黎巴嫩。



古特雷斯說，過去一年，以色列對黎巴嫩的大規模襲擊造成2000多人死亡，僅過去兩周就造成1500人死亡。黎巴嫩真主黨和其他武裝團體的襲擊造成以色列方面至少49人死亡。黎巴嫩方面報告說有100多萬人流離失所，30萬人逃往敘利亞。以色列北部則有6萬多人流離失所。



古特雷斯說，中東地區衝突不斷加劇，對局勢升級造成可怕影響的警告不斷成為現實。每一次空襲、每一次導彈發射、每一次火箭彈發射，都讓和平更加遙不可及。正是出於這一原因，國際社會不能也不會放棄呼籲立即在加沙地帶和黎巴嫩停火、立即無條件釋放被扣押人員、立即向所有急需幫助的人提供拯救生命的援助，並“不可逆轉地”推進解決巴以問題的“兩國方案”。



古特雷斯還表示，他已致信以色列總理內塔尼亞胡，對以方可能阻止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處繼續在巴勒斯坦被占領土開展工作的立法草案深表關切。古特雷斯強調說，以色列此類立法與《聯合國憲章》背道而馳，違反以色列根據國際法承擔的義務，可能會對加沙地帶的國際人道主義行動造成沉重打擊。