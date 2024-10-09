﻿英國水務公司排污不當被罰款16億

中評社北京10月9日電／據大公報消息，綜合BBC、天空新聞報導：英媒8日披露，英格蘭和威爾士的水務公司因處理污水不當，被英國水務監督局（Ofwat）罰款1.576億英鎊（約16億港元）。這筆錢將被退還給英國家庭和企業，從2025至2026年度的水費賬單中扣除。



Ofwat表示，英國水務公司的年度業績報告令人失望。根據此前制定的目標，水務公司需要在2020年至2025年將污水排放減少30%，自來水管道洩漏問題減少16%。但17家被考核的大型水務公司僅有4家達標，且沒有一家獲得最高評級。據英媒報導，泰晤士水務公司、南方水務公司等13家公司必須向客戶退還總計1.576億英鎊。Ofwat批評說，水務公司經常以天氣、第三方干預、外部因素為借口，為自己的糟糕表現開脫。



據報導，英國水務公司已連續第四年向客戶退款，引發人們對於水務監管有效性的質疑。Ofwat行政總裁布萊克辯解說，目前水管滲漏率已降至歷史最低，且政府正積極為水務公司提供政策支持，以便為公眾提供更好的服務。根據行業激勵計劃，表現好的公司在下一年可以向客戶收取更高的水費，以維持公司正常運轉以及更換老舊的管道設備。布萊克還表示，僅依靠政府推動水務事業發展是不夠的，各企業更需主動尋找解決辦法，而不是推卸責任。