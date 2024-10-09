﻿“米爾頓”或成為美國百年一遇最強飓風

中評社北京10月9日電／據大公報消息，綜合路透社、BBC報導：當地時間7日，美國國家飓風研究中心警告說，飓風“米爾頓”已迅速增強為5級飓風，即最強的風暴級別。“米爾頓”正向佛州方向移動，預計將於當地時間9日登陸人口密集的坦帕灣地區。美國總統拜登8日呼籲接到撤離令的佛州民眾立即撤離，並強調這是“生死攸關”的事情。為應對風災，拜登推遲了外訪行程。有分析指，美國大選將至，風災已成為一個政治議題，拜登不得不多加重視。



拜登8日表示：“這（飓風“米爾頓”）可能是美國百年來遭遇的最可怕風暴。”白宮表示，拜登決定推遲訪問德國和安哥拉的行程，專心應對風災。“米爾頓”將成為兩周內第二個登陸佛州的飓風。上月26日，飓風“海倫妮”登陸佛州，繼而在美國東南部多地肆虐，造成至少235人死亡，受災地區包括關鍵搖擺州北卡羅來納和佐治亞。共和黨總統候選人特朗普搶先到訪災區，並猛烈批評拜登政府救災不力。拜登和民主黨總統候選人哈里斯隨後也前往災區視察。



據路透社報導，“海倫妮”已對美國大選提前投票工作造成影響。初步調查顯示，北卡州約九成提前投票點遭到飓風破壞或不知能否正常使用。該州選舉官員7日宣布將修改投票程序，派工作人員前往受災最嚴重地區，協助選民投票。