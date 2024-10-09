“AI教父”憂AI反客為主

中評社北京10月9日電／據大公報消息，綜合BBC、《紐約時報》報導：2024年諾貝爾物理學獎得主之一的欣頓雖有“AI教父”之稱，但多次公開表達對AI技術潛在風險的擔憂。他2013年加入谷歌，但去年宣布辭職，以便“自由地談論AI的風險”。



去年5月1日，欣頓證實自己已辭去谷歌副總裁的職位。他警告說，AI系統學習速度驚人，會變得越來越危險，“目前它們不比我們聰明，但我認為很快就會”。他認為，短期內，生成式AI可能引發假資訊狂潮。去年5月30日，包括欣頓在內的350多名AI領域的行業高管、專家和教授在非營利組織人工智能安全中心（CAIS）的網站上發表聯署公開信，信中說：“減輕AI帶來的滅絕風險，應該與流行病和核戰爭等其他社會規模的風險一起，成為全球優先事項。”CAIS列出幾種AI可能引發的災難，包括AI被用來製造生化武器、AI生成的錯誤信息破壞社會穩定等。



今年3月，欣頓重申對AI的擔憂。他說，AI的危險之處在於其可能採用對人類有害的手段來實現被設定的目標，並且AI之間還可能出現競爭。“面對通過競爭變得更聰明的AI，我們人類將會落後。很多人主張，要防止AI失控，只要關掉電源開關即可。但超越人類智慧的AI可以用語言操縱我們，或許會試圖說服我們不要關掉開關。”

