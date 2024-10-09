哈里斯避答以總理是否“親密盟友”

中評社北京10月9日電／據大公報消息，綜合路透社、CBS報導：美國哥倫比亞廣播公司（CBS）7日表示，共和黨總統候選人特朗普上周突然拒絕該電視台新聞節目“60分鐘”的專訪邀請，且他的競選團隊前後給出種種不同的借口。CBS當天播出民主黨總統候選人哈里斯的專訪，哈里斯在訪談中避免回答以色列總理內塔尼亞胡是否是美國的“親密盟友”。



總統候選人在美國大選年的10月接受“60分鐘”的專訪，這一傳統已延續超過半個世紀。特朗普9月初曾答應接受專訪，卻在上周突然反悔。CBS稱，特朗普競選團隊先是抱怨CBS會就訪問內容做事實核查，之後又說CBS應為2020年對特朗普的專訪向他道歉。特朗普2020年競選連任時，接受“60分鐘”記者斯塔爾採訪，但錄制期間他突然宣布罷錄並離開現場，事後在社媒平台批評CBS和“60分鐘”對他有偏見。



“60分鐘”對哈里斯的專訪於7日播出。記者惠特克提問哈里斯，內塔尼亞胡是否是美國“真正的親密盟友”。哈里斯沒有回答這一問題，而是反問“我認為更好的問題是：美國人民和以色列人民之間是否存在重要的聯盟關係？答案是肯定的。”



根據路透社／益普索最新民調，哈里斯以46%的支持率領先特朗普3個百分點。