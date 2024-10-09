﻿馬斯克砸重金收集搖擺州選民個人資料

中評社北京10月9日電／據大公報消息，綜合法新社、NBC報導：距離美國大選僅剩不到一個月，美國億萬富豪馬斯克砸下重金，全力幫共和黨總統候選人特朗普催票。他呼籲民眾推薦住在搖擺州的選民簽署網上聯署聲明，每推薦1人可獲47美元（367港元）獎勵，變相收集選民個人資料。



獎金設為47美元是因這次大選為第47屆總統選舉。馬斯克創建的“美國政治行動委員會”稱，希望收集至少100萬人聯署。



根據聯署聲明網站，簽署人須留下姓名、電子郵箱、手機號碼、地址及推薦人的聯絡方式。衹有賓夕法尼亞州、佐治亞州、內華達州、亞利桑那州、密歇根州、威斯康星州、北卡羅來納州這七個搖擺州的選民才有資格簽署。



根據美國聯邦法律，禁止支付金錢讓選民註冊投票，但支付金錢讓選民簽署請願書，或付錢游說選民簽署請願書則不違法。



馬斯克7日接受美國保守派媒體人卡爾森採訪時表示，他為支持特朗普“押上所有”，又開玩笑稱，如果特朗普敗選，自己就會“完蛋”，將面臨牢獄之災。



馬斯克認為，在民主黨操控下，大量非法移民“被故意送到幾個搖擺州”，如果他們最終獲得公民身份，就會成為民主黨的支持者。“有時這些搖擺州的差距衹有10000－20000張選票，如果民主黨再執政4年，他們將使許多非法移民合法化，下次大選可能不再有搖擺州”。