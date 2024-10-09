中方向黎巴嫩提供緊急醫療援助

中評社北京10月9日電／據大公報消息，根據黎巴嫩公共衛生部最新統計，以色列上月下旬對黎境內擴大攻勢以來，黎巴嫩已有超過1400人死亡，約120萬人流離失所，另有超過40萬人逃往敘利亞，引發嚴重人道主義災難。BBC援引黎巴嫩前總理辛尼奧拉指出，黎巴嫩“已被國際社會遺棄”。中國外交部發言人毛寧8日表示，中方高度關注當前黎以緊張局勢，應黎巴嫩政府請求，中國政府決定向黎巴嫩提供緊急人道主義醫療物資援助，幫助黎方開展醫療救助工作。



【大公報訊】毛寧稱，在各方共同努力下，已安排兩批次共215位中國公民分別搭乘輪船和包機，從黎巴嫩安全撤離，其中包括3位香港居民和1位台灣同胞。當前黎以局勢仍複雜嚴峻，中國駐黎巴嫩使館仍在堅守，將繼續指導協助少量留在當地的中國公民採取安全措施，保護自身安全。



40萬人被迫逃往敘利亞



以軍自9月下旬向黎巴嫩境內發起猛烈攻擊以來，已造成超過1400人死亡；黎巴嫩國內約120萬人流離失所，超過40萬人逃往敘利亞，包括約30萬敘利亞人和約10萬黎巴嫩人。



聯合國難民事務高級專員格蘭迪表示，這些敘利亞難民之前逃往黎巴嫩是為了躲避敘利亞的戰爭，他們現在又被迫回到敘利亞，為了躲避黎巴嫩的戰爭，這種慘況體現了“悲劇性的荒謬”。聯合國難民署中東和北非地區官員稱，敘利亞境內仍有720多萬人流離失所，“這個國家正經歷嚴重的經濟危機”。



2005年至2008年擔任黎巴嫩總理的辛尼奧拉則說，他的國家已被國際社會遺棄，“我們現在處於非常困難的局面，需要黎政府、阿拉伯國家和國際社會做出真正的努力”。



世界糧食計劃署駐黎巴嫩國家主任霍林沃斯呼籲採取緊急行動，阻止黎巴嫩陷入“與加沙類似的災難場景”。他表示，黎巴嫩和加沙正被捲入同樣的“厄運螺旋”，“我們需要盡一切努力阻止這種情況發生”。

