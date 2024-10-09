中評社北京10月9日電／網評：大陸撤僑不忘台胞：祖國是最好的依靠



來源：大公報 作者：朱穗怡



戰火無情，祖國有愛。隨著以色列和黎巴嫩衝突加劇，中國外交部先後組織兩批撤僑，分別搭乘包機及貨輪離開黎巴嫩，目前已有共215人安全撤離，其中包括3名香港居民、1名台灣同胞。事件在台灣社會受到廣泛關注，不少台媒進行報導，並稱讚大陸從黎巴嫩的撤僑行動：“祖國是最好的依靠”、“大陸撤僑行動從未忘記台灣民眾”。還有台灣學者說：“想要保命的話，你最好到哪去都把台胞證帶著！”



“台胞證”不僅是“通行證”，還是“保命證”。2003年6月利比里亞生內戰、2006年4月所羅門群島騷亂、2008年1月乍得反政府武裝與政府軍發生激戰，在這幾次戰亂中，中國大陸啟動的撤僑行動均包括台灣同胞。此外，遇到重大自然災害，例如，2010年1月海地發生7.3級地震、2018年9月日本大阪受到台風和地震重創，中國的撤離行動中也包括台灣同胞。在意外事件當中，大陸也積極給予台灣同胞協助。2012年3月台灣漁船“NAHAM3”號在非洲索馬里海域被索馬里海盜劫持事件、2017年1月墨西哥旅居台胞遭遇槍擊身亡，大陸方面都竭盡所能向相關台灣同胞提供幫助。



由此可見，這些年來，大陸在海外從未忘記過台灣同胞，因為兩岸本就是一家人，台灣人也是中國人。大陸方面始終高度重視維護海外台灣同胞的安全以及正當的權益，積極開展領事保護與協助工作，在職責範圍之內向海外台灣同胞提供積極幫助。大陸方面還把相關事宜“法律化”和“制度化”。在2019年頒布的“26條惠台措施”中，就明訂“台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件”。



祖國是台灣同胞的堅強後盾，不僅體現在撤僑行動中。在新冠疫情期間，中國大陸在海外啟動實施協助包括台胞在內的中國公民在當地接種新冠疫苗的“春苗行動”，協助超過170萬海外中國公民在160多個國家接種新冠疫苗，其中包括數千名台胞。島內一些漁民出海打魚，有八成漁民都會在船上備有五星紅旗，據說如此可令日本公務船有所顧忌，不敢隨意欺負和驅趕台灣漁船。



兩岸同胞是血濃於水的一家人。台灣同胞無論在什麼地方，遇到什麼困難，祖國都是台灣同胞的堅強後盾。最近中方從黎巴嫩的撤僑行動，為“兩岸一家親”再次寫下生動的注腳。