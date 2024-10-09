朝鮮進行240毫米可控火箭炮彈驗收試射

中評社北京10月9日電／據新華社消息，據朝中社9日報導，朝鮮國防科學院8日進行了第二經濟委員會所屬多家軍工企業生產的240毫米可控火箭炮彈驗收試射。



報導說，此次驗收試射旨在驗證自動射擊系統的可靠性，同時再次確認可控火箭炮彈對67公里最大射程目標的命中精確度。