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朝鮮進行240毫米可控火箭炮彈驗收試射
http://www.CRNTT.com   2024-10-09 18:22:44


　　中評社北京10月9日電／據新華社消息，據朝中社9日報導，朝鮮國防科學院8日進行了第二經濟委員會所屬多家軍工企業生產的240毫米可控火箭炮彈驗收試射。

　　報導說，此次驗收試射旨在驗證自動射擊系統的可靠性，同時再次確認可控火箭炮彈對67公里最大射程目標的命中精確度。

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