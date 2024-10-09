【
大
中
小
】 【
打 印
】
朝鮮進行240毫米可控火箭炮彈驗收試射
http://www.CRNTT.com
2024-10-09 18:22:44
中評社北京10月9日電／據新華社消息，據朝中社9日報導，朝鮮國防科學院8日進行了第二經濟委員會所屬多家軍工企業生產的240毫米可控火箭炮彈驗收試射。
報導說，此次驗收試射旨在驗證自動射擊系統的可靠性，同時再次確認可控火箭炮彈對67公里最大射程目標的命中精確度。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
朝鮮進行240毫米可控火箭炮彈驗收試射
(2024-10-09 17:24:45)
朝鮮將部署240毫米新型火箭炮
(2024-05-14 12:20:23)
美國務院批准向烏售3套“海馬斯”火箭炮系統
(2024-05-11 10:49:49)
德國將為烏克蘭提供三套“海馬斯”火箭炮系統
(2024-05-11 10:18:44)
德媒：俄軍干擾器或讓“海馬斯”失效
(2023-05-08 11:20:01)
北約在羅馬尼亞軍演 測試“海馬斯”火箭炮
(2023-02-10 10:28:03)
美援烏武器“減料” 專家解析
(2022-12-15 11:31:39)
波蘭將採購288輛韓國火箭炮
(2022-10-21 14:04:14)
“海馬斯”火箭炮在俄烏衝突中表現如何？
(2022-09-24 05:23:02)
美國宣布再向烏提供4套“海馬斯”火箭炮
(2022-07-21 18:18:48)