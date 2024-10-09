中評社北京10月9日電／網評：加征中國電動車稅 歐盟昏招害己



來源：大公報 作者：軒轅靖



歐盟通過對中國電動汽車徵收反補貼稅貿易的法案，整過投票過程很虛偽，程序很諷刺，後果很嚴重。



當地時間10月4日，歐盟委員會針對中國電動汽車加征關稅的終裁草案，在歐盟成員國中進行投票。法、意、荷等10個國家投下贊成票，瑞典、西班牙等12國棄權，德國、匈牙利等5國投下反對票。投票結果並不令人意外，但卻反映出歐盟內部在有關問題上的巨大分歧。



當然，這也不是仲裁結果。中歐繼續談判的大門並未關上，歐盟委員會11月4日才會作出仲裁。不過，歐盟對中國電動車加稅的大方向不會改變，至多是在加稅比例上進行微調。



面對歐盟對中國電動車加稅，中國可剛柔兼濟予以反制。



首先，中國充分自信。歐盟對中國電動汽車加稅，既是濫用世貿規則，也是基於政治目的，更重要的是歐盟電動汽車產業發展的滯後。因此，從中歐貿易立場看，中國屬於主動自信一方，歐盟屬於被動焦慮一方。從全球雙邊和多邊貿易發展的經驗看，產業滯後、技術落後、商品競爭力不足的一方，採取貿易保護主義，通過所謂調查和貿易壁壘的方式，來保護自身產業。事實上，貿易保護主義只能保護一時，各種壁壘的“堵”和“阻”，不能阻礙別人發展，只能堵住自己的前路。



