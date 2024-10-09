港股成交旺　資金流入未止

港股急升後回調，為投資者提供趁低吸納的機會。＼大公報 中評社香港10月9日電／香港股市單日成交額再創新高，突破六千億元。事實上，有美國記者贊中國C919大飛機的平穩性及舒適度，這進一步促使外資加大對中國科技創新發展的押注，資金流入港股趨勢將會持續。



大公報報導，一度跑輸全球股市的港股，過去半個月上演一幕精彩的反擊戰，雖然恒指昨日大幅回吐二千多點，但相信在整固之後，消化獲利貨，後市仍續可看好。事實上，今年來恒指累升兩成多，領漲全球股市。中國加大穩增長力度、美歐減息推動資金流向亞洲、中東地緣政局緊張，是促使港股呈現強勢的主要因素，國際資金由西向東移動的勢頭料更猛烈，聯通內地與世界的港股市場將是最大贏家。



受惠於內外資金匯聚，港股成交額勢大爆發，前周五千億元成交紀錄迅即被打破，昨日大市創出六千二百多億元新高，在多項利好因素支持下，港股日均成交金額由千餘億元，倍數增加至四、五千億元不是夢。



美媒點贊中國科技 激發買盤



一是中國科技突飛猛進，創新成效顯著，獲得國際市場認同，環球股票基金正在加倉。繼美國福特汽車高管、芯片專家分別點贊中國電動車領先及半導體產業技術進步之後，美國有線電視新聞網（CNN）記者首次乘搭中國自主研發C919大飛機，對飛機的平穩性和舒適度感到滿意，直言即使坐經濟艙，亦有足夠伸腿空間，寬敞度甚至超過美國飛機頭等艙，這些讚賞勢必激發外資加大中資股買盤的力度，特別是瞄准中資科技股，押注中國科技進步與突破。



二是持續有企業與富豪來港，為港股帶來活水，帶動股市成交創新高，令香港金融業進入新時代。當局將公布新一批10多間重點企業落戶，而高資產淨值人士申請來港亦不斷增加，新資本投資者入境計劃已收到逾500宗申請，隨著審批增加，每宗申請將為香港帶來至少3000萬元投資，港股也將會受惠，持續壯旺股市成交，目前市場憧憬新資本投資者入境計劃的認可投資擴大至住宅物業，將有助樓市止跌回穩。近期中東地緣局勢緊張，將促使更多富豪、家族辦公室來港，資金將源源不斷流入。



外資看好 摩通大舉加倉



三是美資基金大補倉，做空中國大鰐認輸投降。港股在半個月勁升三成，其中一個原因是做空中國的炒家撤退，大舉補淡倉，據報沽空中國的對衝基金受到重創，虧損70億美元。與此同時，眼見中資股漲勢凌厲，外資大行紛紛轉軚看好港股，近日摩通買入一籃子的股份最為矚目，增持股份名單包括港交所、比亞迪、小鵬、紫金礦業、海螺水泥、青啤、寧滬高速、福萊特玻璃等，涉資逾80億元，對港股押下重注。



在資金持續流入之下，香港股市已進入牛市新升浪，股市急升後回調，為投資者提供趁低吸納的機會。