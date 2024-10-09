普京：獨聯體權威不斷增強

中評社北京10月9日電／據新華社消息，俄羅斯總統普京8日在莫斯科表示，在各方共同努力下，獨立國家聯合體（獨聯體）作為區域一體化組織的權威正在不斷增強。



據克里姆林宮網站8日發布的消息，普京當天在獨聯體國家元首理事會會議上說，獨聯體國家完全本著相互理解、平等和睦鄰原則行動，成功解決改善公民福祉和生活質量的關鍵任務。獨聯體地區經濟呈積極態勢，國家間相互貿易和投資聯繫得到加強，各國企業在能源、工業、基礎設施領域的互利合作項目正在開展，立足於使用本國貨幣的獨立金融體系正在建設中。



普京表示，保障安全和維護法律秩序是獨聯體工作的“最重要方向”。在當前艱難的世界形勢下，獨聯體國家都主張在公認的國際法原則基礎上建立以聯合國為核心的公平世界秩序，這“極為重要”。獨聯體國家經常協調在重大全球和地區問題上的立場，對這些問題“歷來持相近或完全相同的態度”。



普京強調，獨聯體框架內協作是俄羅斯對外政策的主要優先事項之一，獨聯體國家是俄“最親密的鄰居、朋友、戰略夥伴”。



獨聯體成立於1991年12月，成員國包括俄羅斯、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦等。獨聯體國家元首理事會是該組織的最高機構，其會議輪流在各成員國舉行。