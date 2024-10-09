2024全球跨境電商年會開幕

中評社北京10月9日電／據新華社消息，2024全球跨境電商年會（珠海－橫琴）8日在廣東珠海國際會展中心拉開帷幕，約1500名與會者圍繞“新高地·新優勢·新動能”主題，研討產業發展和生態構建，聚焦行業機遇和全球趨勢。



廣東省委書記黃坤明出席活動，在會見與會嘉賓時表示，經濟全球化是生產力發展的客觀要求和不可阻擋的歷史潮流，跨境電商作為貿易模式的革新者正重塑全球貿易版圖。廣東全省跨境電商進出口總量從2015年的113億元躍升至2023年的8433億元，8年擴大75倍、年均增長71.4%，在全國占比超過1／3，規模穩居全國第一，實現21個地市跨境電商綜試區全覆蓋，為廣東貿易強省建設和高質量發展提供了重要支撐。廣東將全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神和習近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，堅定不移推進高水平對外開放，多措並舉推動跨境電商發展，培育外貿新動能。



新華社社長傅華在開幕致辭中表示，跨境電商正以前所未有的速度改變著全球貿易的方式、習慣和規則，加快重塑世界貿易格局。廣東是中國經濟發展最強勁、國際貿易最活躍的區域之一，有著發展跨境電商的雄厚基礎和天然優勢。珠海是改革開放的“重要窗口”，橫琴與澳門僅一水一橋之隔，特別是在建設粵港澳大灣區、橫琴粵澳深度合作區的大背景下，跨境電商產業在這片熱土大有可為。新華社將充分發揮全球布局、全球采集、全球傳播、全球到達的獨特優勢，立足新型全媒體機構職能職責，奏響跨境電商高質量發展的“進行曲”，加大權威信息發布與解讀力度；將提供更多優質高效的新聞信息服務，為全球跨境電商合作提供專業方案；將發揮自身獨特優勢助力跨境電商提速“出海”，助推跨境電商企業、品牌有力拓展國際市場空間。



廣東省省長王偉中在致辭中表示，廣東將認真落實省委十三屆五次全會精神，按照省委“1310”具體部署，打好“五外聯動”組合拳，推動建設更高水平開放型經濟新體制，充分發揮製造業大省和科技創新大省優勢，大力支持跨境電商等新業態發展，加快發展“跨境電商＋產業帶”模式，持續提升交通物流倉儲配套服務水平，用好橫琴、前海、南沙、河套等重大平台優惠政策，招引培育一批頭部跨境電商企業，全力建設跨境電商示範省。新華社此次在珠海橫琴舉辦全球跨境電商年會，必將更加有力推動我省跨境電商創新發展。熱忱歡迎海內外企業來粵參展參會、創新創業、投資貿易，共享廣東和粵港澳大灣區發展紅利，實現自身更大更好發展，助力廣東在推進中國式現代化建設中走在前列。

