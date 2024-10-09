看跌情緒被打破　麥朴思：A股漲勢可延續

麥朴思積極看好內地資本市場，並明言採取長線投資布局。（大公報） 中評社香港10月9日電／大公報報導，內地推出“組合拳”金融政策之後，股樓市場同見喜色。有“新興市場教父”之稱的著名投資者麥朴思表示，內地股市的看跌情緒已經遭到打破，相信市場漲勢有望延續。



麥朴思現年88歲，仍擔任麥朴思新興機會基金董事長，周一在電郵中表示，內地市場看淡氛圍已經不再需要，因此預期內地市場可持續看漲。至於漲勢持續時間，將取決於“措施讓市場獲得流動性的增加”。



長線布局 不急於節後即入市



麥朴思在今年較早時期對內地股市轉為看好，當時中央曾推出措施支撐房地產市場。隨著中央在9月底推出新一輪“組合拳”金融措施，包括減息、提供流動性等，內地股市由此飈漲、樓市交投轉旺。



持續看好的趨勢之下，麥朴思坦言，現階段並不需要急於在國慶黃金周假期結束、市場重新開盤後即時緊貼加碼及布局，應採取長遠入市策略，因此股市在節後重開並非大舉進場的理想時機，應是等待市場驟變的情緒穩定下來之後，謀定而後動。同時，他相信，如果內地決策者持續推出措施，內地股市的漲勢可望延續。



麥朴思的意見與其他投資者不謀而合，新加坡華僑銀行投資策略部董事總經理Vasu Menon亦認為，長遠而言，若要內地股市升勢持續，便需要推出更多的措施支持經濟和房地產市場。他又認為，經過最近數周的升市後，市場的希望已大增，現在需要的是額外的政策支援升勢。



至於經濟學人智庫中國首席經濟學家蘇月則預期，中央在今年和明年將會額外再推出1至3萬億元人民幣的財政支持方案，以提振實體經濟、為銀行重新注資和穩定房地產市場。這些措施再加上明年將發行的特別長期債券，勢有助經濟在明年加速增長。



蘇月又表示，經濟學人智庫現時維持中國經濟今年增長4.7%，和明年增長4.8%的預期不變。