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5名俄羅斯登山者在尼泊爾遇難
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2024-10-09 15:27:40
中評社北京10月9日電／據新華社消息，尼泊爾一家登山公司8日說，5名俄羅斯人在尼泊爾境內登山的過程中遇難。
組織此次活動的登山公司總經理謝爾帕對新華社記者說，共有14名俄羅斯人攀登世界第七高峰道拉吉裡峰，其中8人登頂後成功下撤，其餘6人登頂後在下撤過程中失聯。救援人員8日找到這6人，其中5人遇難，一人獲救。
每年9月至11月為尼泊爾秋季登山季。
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