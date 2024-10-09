5名俄羅斯登山者在尼泊爾遇難

中評社北京10月9日電／據新華社消息，尼泊爾一家登山公司8日說，5名俄羅斯人在尼泊爾境內登山的過程中遇難。



組織此次活動的登山公司總經理謝爾帕對新華社記者說，共有14名俄羅斯人攀登世界第七高峰道拉吉裡峰，其中8人登頂後成功下撤，其餘6人登頂後在下撤過程中失聯。救援人員8日找到這6人，其中5人遇難，一人獲救。



每年9月至11月為尼泊爾秋季登山季。