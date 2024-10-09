5港校列THE大學榜全球百強

香港大學 資料圖片 中評社香港10月9日電／中大城大浸大創上榜以來最高名次，港大排名最高。



香港文匯報報導，泰晤士高等教育（THE）今天（10月9日）發布2025年度世界大學排名結果，在香港致力發展成為國際專上教育樞紐的道路上，本港大學繼續創出佳績，共有5所大學位列全球百大，其中以香港大學排名第三十五位最高，香港中文大學、香港城市大學及香港浸會大學亦各創下自參與THE排名以來最高名次，浸大更較去年攀升50名。THE回覆香港文匯報查詢時表示，香港的大學於聲譽、國際學生人數、研究生產力及論文引用影響力等多項指標中表現優異，在最少有6所大學上榜的國家／地區中，均明顯優於世界其他地方。



最新的THE世界大學排名根據教學、研究環境、研究質量、國際展望和產業5個範疇共18項績效指標作出評分。這次共有來自115個國家／地區的2，092所大學上榜，數量為歷年之最。其中，英國牛津大學連續9年排第一，美國麻省理工學院較上年度上升一位緊隨其後列第二，哈佛大學則排世界第三，其餘前十大學均是各所英美名校，名次與之前相若。



清華北大分佔亞洲頭兩位



香港各大學繼續表現強勁，上榜的6所大學中有5所位列全球百強，包括港大與上年度一樣排第三十五位，中大升9位排第四十四位，香港科技大學排第六十六位、城大排第八十位、香港理工大學排第八十四位，浸大則由第301－350位升至第251－300位。其中，中大、城大及浸大於該榜的世界排名創下歷史新高。



以亞洲地區計，內地的清華大學和北京大學居首兩名，分別排世界第十二位及第十三位，其後是新加坡國立大學（第十七位）、日本東京大學（第二十八位）及新加坡南洋理工大學（第三十位） ，港大居亞洲第六。



港大：實現國際專教樞紐藍圖願景



就再次在世界大學排名獲得佳績，港大回應表示，一直為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，積極從全球延攬頂尖學者和具潛質的年輕教研人，進一步提升港大在國際間的聲譽，實現香港發展成國際專上教育樞紐的藍圖願景。

