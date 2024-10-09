國慶檔電影盤點：題材多元　創新表達

中評社北京10月9日電／據新華社消息，國家電影局8日發布數據，10月1日至7日，我國2024年國慶檔電影票房為21.04億元，觀影人次為5209萬。



從新主流電影《志願軍：存亡之戰》，到劇情片《爆款好人》，再到動作片《危機航線》……今年國慶檔新片題材多元，類型比較豐富，滿足了觀眾差異化的觀影需求。



凝聚昂揚向上精神力量



去年國慶檔，講述中國人民志願軍入朝作戰，打響第一、第二次戰役故事的《志願軍：雄兵出擊》引發關注。今年，續作《志願軍：存亡之戰》收穫了8.05億元的檔期票房，領跑國慶檔。



《志願軍：存亡之戰》承接前作，重點呈現抗美援朝戰爭第五次戰役中的鐵原阻擊戰。隨著戰事推進，每個角色都有新的成長，人物的情感更加細膩，形象也更加立體豐富。



中國藝術研究院教授支菲娜認為，《志願軍：存亡之戰》的主題和國慶假期氛圍相契合，相較於前作，在保持穩定質量的同時，故事更加緊凑。在這些因素共同影響下，影片最終取得了不錯的票房成績。



記者瞭解到，《志願軍：存亡之戰》涉及所有服裝大約有25000套，搭建、處理過的拍攝場地20多個。在主要人物角色之外，電影還動用2000多名群演。



宏大的場面、真摯的表達，讓《志願軍：存亡之戰》引發廣泛共鳴。“戰士們呐喊著家鄉的名字向前衝鋒令人淚目”“70多年過去了，每一位志願軍戰士都值得銘記”……互聯網上，大家表達真切感受，感悟幸福生活來之不易。