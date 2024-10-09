改革創新育新質——首都國企高質量發展觀察

中評社北京10月9日電／據新華社消息，當技術創新牢牢占據鋼鐵行業鍛造核心競爭力的“C位”，曾為國家發展、首都建設立下汗馬功勞的“老鋼廠”，依然是改革發展的“弄潮兒”。連日來，走進首鋼集團生產線，記者大開眼界。



運輸鋼卷的自動化天車運轉繁忙，大型運輸船在成品碼頭鳴笛起航……和氣勢恢宏的“硬核”生產場景相比，工人們捧在手心的產品卻略帶“反差感”。



“這是直徑0.01毫米的‘蠶絲鋼’，它解決了國產燃燒器行業基礎材料的關鍵問題。”來不及測量這根合金鋼絲有多細，記者馬不停蹄奔赴下一站採訪，工作人員又指著“蟬翼鋼”介紹說：“這是能用手撕開的鋼板，極限厚度達到0.07毫米，不僅應用到5G基站建設中，還做成了明信片、高校錄取通知書。”



提到傳統製造行業，不少人的記憶停留在高耗能、高污染、高排放的“三高”印象中。但記者眼前這座“鋼鐵夢工廠”，卻通過技術創新、流程優化實現了低能耗、低排放、低碳的“三低”目標。鋼材生產更是面向國家重大需求、戰略新興市場需要，持續攻克“卡脖子”“掉鏈子”問題，讓“提氣鋼”批量下線。



“在傳統產業加快發展新質生產力過程中，我們用改革創新‘投石問路’，用科技創新‘轉型突圍’。”首鋼集團黨委副書記胡雄光振奮地說，“十四五”前3年，首鋼取得建廠百年以來最好的經營業績、營業收入、利潤總額。乘著奧運東風轉型升級的老園區，更是成為知名的“網紅打卡地”。



向新提質、向綠而興的首鋼是首都國企高質量發展的縮影。來自北京市國資委的數據顯示，截至2023年底，北京市管企業主要經濟指標較2012年底均實現翻倍增長。大力發展高精尖產業，2013年底至2023年底，北京市管實體企業累計投入研發經費3627億元；今年上半年研發投入達266.2億元，同比增長18.4%。



作為首都經濟社會發展的“頂梁柱”“壓艙石”，北京市國資國企全面實施國企改革深化提升行動，國有資本布局持續優化，市場化經營機制不斷完善，以黨建引領推動各項工作取得新實效。

