錦衣華服　中國“奢侈品”圈粉世界

中評社北京10月9日電／據新華社消息，雲錦因其色澤光麗燦爛、美如天上雲霞而得名，具有用料考究、織造精細、紋樣絢麗等特點。至今，雲錦手工編織技術仍無法被機器取代，它代表了中國絲織工藝的最高成就，素有“寸錦寸金”之說。在古代，雲錦主要用於為皇帝織造龍袍，元、明、清時期供王公貴族使用。



近年來，在“國潮”的推動下，南京雲錦博物館推出了一系列文創產品，雲錦織造技術也因復原出土文物“出圈”，受到包括外國友人在內的越來越多人追捧。