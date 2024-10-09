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河南全省秋作物收穫已超九成
http://www.CRNTT.com   2024-10-09 15:20:12


　　中評社北京10月9日電／據新華社消息，記者從河南省農業農村廳獲悉，截至10月8日，河南全省秋作物已收穫10654萬畝，占秋作物總面積的91.1%。

  據瞭解，截至當天河南糧食作物已收穫7071萬畝，其中河南全省玉米收穫基本結束、水稻收穫748萬畝。花生已收穫1854萬畝。

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