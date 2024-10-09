【
大
中
小
】 【
打 印
】
河南全省秋作物收穫已超九成
http://www.CRNTT.com
2024-10-09 15:20:12
中評社北京10月9日電／據新華社消息，記者從河南省農業農村廳獲悉，截至10月8日，河南全省秋作物已收穫10654萬畝，占秋作物總面積的91.1%。
據瞭解，截至當天河南糧食作物已收穫7071萬畝，其中河南全省玉米收穫基本結束、水稻收穫748萬畝。花生已收穫1854萬畝。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
公安部公布6起危害糧食安全犯罪典型案例
(2024-09-22 16:43:45)
深挖徹查亂占耕地背後腐敗和作風問題
(2024-09-20 12:07:02)
智慧農機農技助力黑龍江糧食穩產增產
(2024-09-05 12:32:25)
各地多措並舉助力秋糧穩產增收
(2024-09-02 14:35:44)
著力提升糧食產能 新技術夯實秋糧豐收基礎
(2024-08-27 16:28:57)
2024年早稻總產量略降 生產保持穩定
(2024-08-23 16:09:28)
各地力促秋糧穩產豐產
(2024-08-23 12:56:09)
主產區抓好田間管理 秋糧豐收基礎持續夯實
(2024-08-14 12:33:18)
劉國中在河南調研時強調堅決奪取秋糧豐收
(2024-08-02 13:37:00)
黑土地保護提檔升級 築牢“大國糧倉”
(2024-08-01 17:21:26)