河南全省秋作物收穫已超九成

中評社北京10月9日電／據新華社消息，記者從河南省農業農村廳獲悉，截至10月8日，河南全省秋作物已收穫10654萬畝，占秋作物總面積的91.1%。



據瞭解，截至當天河南糧食作物已收穫7071萬畝，其中河南全省玉米收穫基本結束、水稻收穫748萬畝。花生已收穫1854萬畝。