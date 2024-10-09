“背影姑娘”的動人故事

中評社北京10月9日電／據新華社消息，1949年4月，人民解放軍百萬雄師發起渡江戰役，一張珍貴的照片記錄下這一歷史性時刻：一艘滿載解放軍戰士的木船上，梳著大辮子的姑娘撐船向對岸奮力劃去，她的背影定格成美麗瞬間……



位於江蘇南京的渡江勝利紀念館，其常設展“天翻地覆慨而慷——渡江戰役勝利暨南京解放展”中，有一塊展板就展出了這張名為《我送親人過大江》的照片。



1949年4月20日夜起，人民解放軍百萬雄師強渡長江天塹，突破了號稱固若金湯的國民黨防線。1949年4月23日，南京解放。



由新華社記者鄒健東拍攝於1949年4月22日的《我送親人過大江》，早已成為渡江戰役的經典畫面。照片中奮力劃槳的大辮子姑娘名叫顔紅英。當年，19歲的顔紅英和妹妹跟著父親一起加入了渡江支前船工隊伍，父女3人負責將人民解放軍戰士一批一批送到長江對岸。



2022年，顔紅英離世。生前，老人回憶起這張照片時說：“那天，解放軍要到江南去，爸爸在船尾掌舵，我和妹妹負責輪流劃槳。我家的船上坐了24名人民解放軍戰士，南邊國民黨軍隊向他們打炮，厲害呐！有一名戰士問我：‘你怕不怕？’我說：‘不怕，怕什麼！我要把你們送過江，解放全中國！’”