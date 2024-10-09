客貨郵融合打通鄉村物流“最後一公里”

中評社北京10月9日電／據新華社消息，“現在出門走幾步就能拿到快遞，省時省心。”近日，在湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣雙龍鎮馬鞍村客貨郵服務站，村民胡庭勇拿著當天到的快遞對記者說，以前要麼去鎮上拿，要麼托人代領到村，現在方便多了。



花垣縣位於武陵山脈腹地，是典型的“山區縣”。近年來，網上購物、農產品出山日漸火熱，給大山深處的寄遞物流帶來新挑戰。去年以來，花垣縣探索建立“城鄉客運＋農村物流＋郵政快遞”於一體的客貨郵網絡，通過交通、郵政、汽車運輸公司等部門協同配合，打通鄉村物流“最後一公里”。



“2021年，花垣縣實現城鄉客運一體化，建制村村村通客運為群眾出行提供了方便。但隨著群眾出行渠道多樣化，部分公交線路空座率高、長途大巴乘客減少等情況日漸明顯，給汽車客運經營帶來較大壓力。”花垣縣汽車運輸有限公司副總經理顔焰說，探索客貨郵融合，讓快遞“坐著”城鄉客運下鄉、進城，盤活了國有資產。



在相關部門支持下，花垣縣汽車運輸有限公司將原有的長途客運站盤活利用，投入650萬元引進一套快遞分揀系統，目前已吸引5家快遞企業入駐。“快遞公司直接將貨物送到處理中心，統一分揀，由我們城鄉客運統一寄遞到鄉鎮和沿途部分村，並依靠郵政物流補齊投遞到村的環節。”顔焰告訴記者，客貨郵融合實現了資源整合共享，節約了成本、提高了效率。



記者在花垣縣客貨郵郵件處理中心看到，圓通、申通、韵達等公司的快遞車輛將郵件直接卸載在分揀線上，現場工作人員將分揀後的郵件歸於不同收貨區，接著由不同鄉鎮的城鄉客運送貨下鄉。在一趟由縣城開往麻栗場鎮的公交車上，車內指定區域和部分座位上擺放著快遞，公交車途經窩勺社區、臥壩村、尖岩村客貨郵服務站時，司機將快遞卸下並與當地工作人員進行交接。



“我們的苗綉手工藝品，臘肉、蜂蜜等農產品寄遞也很方便，直接打包好後放到村部客貨郵服務站，每天會有專門的工作人員定時來取件。”花垣縣十八洞村村民吳滿金說，農村物流的不斷完善，讓十八洞村的特色農產品走出大山，銷往全國多地。

