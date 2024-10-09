了不起的小城：文旅賦能縣域經濟多點開花

中評社北京10月9日電／據新華社消息，景區人頭攢動、商圈氣氛火爆、業態場景“上新”……今年國慶假期，各地“人氣旺”帶動“消費火”，繁榮活躍的假日市場，映照出一幅活力四射的經濟圖景。以“縣域游”為特色的下沉文旅市場迸發出超預期的消費活力，越來越多的小眾城市成為比一、二線城市等傳統旅行目的地更耀眼的存在。



■縣域旅遊消費正在快速崛起



“不是大城市去不起，而是小縣城更有性價比！”國慶假期，河南省鄭州市中牟縣多家主題公園內人頭攢動，來自全國各地的遊客湧入這座黃河岸邊的小城，在體驗“傳統文化＋時尚創意＋文旅科技”深度融合的節目的同時，沉浸式感受“中國風”和“世界範兒”。



2012年起，中牟聚焦主題樂園業態，將時尚創意文化旅遊產業確定為縣域經濟社會發展的三大主導產業之一。十餘年間，一批質量高、有特色的主題公園悄然崛起。2023年，全縣累計接待遊客3080萬人次、實現旅遊收入151.4億元。



充滿獨特魅力的小城正在伴隨中國縣域文旅的崛起，成為備受遊客青睞的旅遊市場“新軍”。



■“漢服經濟”開拓百億市場



山東曹縣是全國漢服生產銷售基地之一。隨著馬面裙火爆“出圈”，曹縣的漢服產業也迎來新機遇，銷量持續攀升。



走在大集鎮的大街小巷，設計、裁剪、刺綉、印花、制衣等漢服工廠和店鋪隨處可見。齊全的產業鏈，傳統與時尚相結合，不斷推陳出新、創新傳播渠道，是曹縣漢服產業持續“出圈”的密碼。

