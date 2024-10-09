一名蘭考鐵路職工日記本裡的車站印象

中評社北京10月9日電／據新華社消息，10月5日是劉丙振的生日，送走最後一趟客運列車已是6日凌晨1時30分。劉丙振收起信號燈走回間休宿舍，拿出本子補上昨天的日記。



劉丙振是中國鐵路鄭州局集團有限公司蘭考站外勤助理值班員。寫日記的習慣，他保持了40多年，已經積攢49本日記。



“1981年7月11日，蘭考縣增開至連雲港的旅客列車，以後也能從家門口坐火車去看大海了，還沒見過大海，充滿期待。”



寫這篇日記時，劉丙振衹有16歲，自認為是“開篇之作”。雖然短短兩行字，但飽含著他少年時對大海的向往和對家鄉建設的信心。



“港口城市是改革開放的前沿，增開的這趟客運列車，把蘭考這個內陸小縣一下子拽進了時代大潮。”每每提及此事，劉丙振都難掩激動。



泡桐花開，泡桐花落，時間一晃來到1992年。退伍後的劉丙振從父親手中接過信號旗，正式入職蘭考火車站。



上班第一天，劉丙振在日記裡寫道：“當年風沙、鹽碱、內澇迫害的蘭考，在焦裕祿精神的指引下，如今已經發生了翻天覆地的變化。”



“上世紀九十年代以後，外出打工的鄉親越來越多，客車車次不斷增加。”劉丙振回憶，特別是每年正月十六前後，行李是用床單或者蛇皮化肥袋裹著，旅客從車門擠不上車就從車窗往裡翻。



隨著蘭考縣經濟社會發展的持續加速，客車、貨車開行車次不斷加密，劉丙振幾乎每天都會在日記本上記錄接送列車情況，記錄列車的名單也越來越長。

