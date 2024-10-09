醫療資源合作共建幫助群眾解決“看病難”

中評社北京10月9日電／據新華社消息，貴州省畢節市七星關區55歲的尚先生長期肚子疼且難以正常進食，曾多次就診未明確病因。記者瞭解到，他近期來到本地的浙江省人民醫院畢節醫院（簡稱浙畢醫院）就醫。經診斷，尚先生的十二指腸患有腫瘤，不能再拖延下去。浙江來的醫師團隊在國產機器人輔助下，為他進行了“保留胰頭的十二指腸切除術”，術後7天尚先生就出院了。



“本來是抱著試一試的態度，沒想到醫生醫術精湛，我的病情得到了及時幹預治療。”尚先生說。



長期以來，地處烏蒙山腹地的畢節診療設備和醫療技術存在許多短板，類似機器人輔助手術在當地長期無法開展。近年來，隨著一批批國家區域醫療中心建設項目加快落地，更多優質醫療資源下沉，醫療資源薄弱的西部地區有了新的突破口。



從錢塘江畔引入優質醫療資源到烏蒙山，畢節抓住這一機遇，以改善本地醫療環境。2022年底，浙江省人民醫院同畢節市第一人民醫院共建國家區域醫療中心，畢節市第一人民醫院也由此改名為浙江省人民醫院畢節醫院。



為尚先生操控機器人手術的醫生金巍巍是浙江省人民醫院胃腸胰外科副主任，也是第二批派駐浙畢醫院的專家之一。



今年3月來到畢節後，金巍巍將線上多學科討論、機器人輔助微創手術等治療理念和方法推廣到了浙畢醫院胃腸外科。“使用機器人進行手術，手術視野更加清晰、操作起來更加穩定，能夠讓患者出血少、恢復快。”金巍巍介紹，來到畢節的半年多時間，她負責進行的機器人輔助下的各類手術已超過20例。



浙畢醫院院長張駿介紹，醫院共建後，雙方按照“品牌、技術、管理”三平移的原則，浙江省人民醫院已分兩批次累計派出34名業務及管理骨幹常駐浙畢醫院，參與學科發展、技術提升和行政管理工作。其中，包括建設心血管疾病診療中心等3個診療中心以及骨科、泌尿外科、重症醫學等5個重點臨床學科，以推動浙畢醫院醫療水平與浙江省人民醫院“同質化發展”。

