專家：少熬夜、不酗酒　遠離高血壓

中評社北京10月9日電／據新華社消息，8日，全國高血壓日。“近年來，來就診的高血壓患者年齡趨於年輕化，通過問詢，發現部分患者多有熬夜、酗酒等生活習慣，或精神長期處於緊綳狀態。”遼寧省沈陽醫學院附屬中心醫院心血管內科副主任醫師劉雯說。



據瞭解，高血壓症狀表現為頭痛、頭暈、失眠、耳鳴、肢體麻木、心悸等。但臨床發現，不少高血壓患者沒有不適症狀或症狀輕微，甚至有部分患者直到出現腦出血、腦梗死、心力衰竭及尿毒症等嚴重並發症時，才發現自己患有高血壓。



因此，日常血壓監測很重要。國家衛生健康委提示，血壓超過130／80mmHg以上應密切關注；未使用降壓藥物且非同日3次血壓超過140／90mmHg，即可診斷為高血壓。“一些年輕人存在認知誤區，認為高血壓是‘老年病’，便疏於對血壓的監控和管理；有高血壓家族遺傳史的人群，更應該早監控，發現患病早干預、早治療。”劉雯說。



那麼，日常生活中應該如何預防高血壓的發生呢？專家建議：堅持運動，以提升身體代謝能力、增強血管彈性，合理控制體重，避免過度肥胖；飲食方面多選擇蔬菜、水果等低脂食物，每日鹽攝入量不超過6克；保持良好心態，適當紓解情緒、釋放壓力，有利於平穩血壓；少熬夜、不酗酒，以保障身體自我修復和調節功能正常運轉。



對於已經患上高血壓的人群，應堅持生活方式干預與藥物治療雙措並舉。“部分患者對長期服藥心存顧慮，甚至自行減藥、停藥，或用保健品替代藥品，這是不正確的。事實上，只要按照醫囑用藥，長期服用降壓藥利大於弊。”劉雯說。