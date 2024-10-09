旅發局“哈囉威香港”多處有驚喜

中評社香港10月9日電／萬聖節將至，旅遊發展局昨日宣布推出“哈囉威香港”宣傳推廣，包括在尖沙咀的香港太空館，將由10月18日起的一連兩星期，每晚舉行光影表演，“哈囉威香港”發光主題電車將由本周五起開出。由雪糕車打造的“南瓜車”亦會於下周五起，現身遊客區，並於萬聖夜在中環碼頭免費派雪糕。



﻿大公報報導，香港太空館將於10月18日至31日，每晚8時15分至10時30分，以光影配合音樂，變身為巨型南瓜、白色幽靈、菠蘿包、銀河及蝙蝠等萬聖造型，亦會不定時舉行快閃街頭表演。



由旅發局特設的“哈囉威香港”發光主題電車，本周五起日夜穿梭港島，可乘搭漫游城市。10月31日萬聖夜將有電車巡游表演，一眾“鬼怪”將會於派對“叮叮”上和大家見面。



旅發局並會於機場、港鐵車站、旅客咨詢中心、多個商場添上節慶主題裝飾。一輛由雪糕車變身的“南瓜車”，將於10月18日、19日、25日、26日的晚上和31日萬聖夜，現身在銅鑼灣、尖沙咀及旺角街頭，並於31日晚上7至10時，於中環8號碼頭近摩天輪一側免費派雪糕。



因應大家在萬聖節玩至深宵，旅發局在網上推出深宵美食狂熱攻略，收錄全港超過30個深宵餐飲推介，以及超值美食優惠清單，例如在指定日子晚上8時半後入座，可憑優惠價9.9元享用羊腩煲、六人或以上堂食可免費獲贈北京填鴨一份等。