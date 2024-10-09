富權：蔡英文竄訪歐洲背後有賴虞英詐

中評社香港10月9日電／澳門新華澳報9日發表富權文章：蔡英文竄訪歐洲背後有賴虞英詐。以下為文章內容。



蔡英文在卸任後，將於本月十二日首次出訪。就此，賴清德於上週六邀請蔡英文“舊宅重遊”，到官邸會面，這是蔡英文在卸任後，一直與賴清德“王不見王”，低調地甘做“宅女”的首次會面。兩人晤談的重點，是蔡英文的首次出訪，賴清德希望借重蔡英文卸任後的自由之身，擔任“最佳外交代言人”，與他的“元首”身份相輔相成，為台灣當局打造一支“史上最強外交隊伍”。賴清德還指派蔡英文昔日的親信、現任“國安會”諮詢委員的黃重諺隨行。兩人還就“政府”交接近半年來“外交”、“國防”、國際合作等議題深入討論。



本來，在賴清德甫一上台後，就“劍指”蔡英文的愛將鄭文燦，而且還是專挑鄭文燦生日當天“下手”之後，蔡英文就深知“來者不善”，或會有“意在沛公”的影子，因而盡量低調，避免搶奪賴清德的“光芒”，但卻又刻意不與賴清德“同框”。尤其是在出訪安排上，蔡英文不願“搶飲頭啖湯”，打算在賴清德出訪之後自己才安排行程。因而其首次出訪，是計劃在賴清德“過境美國”前往中南美洲“邦交國”訪問後，於八月間訪問日本。但可能是美國出於“疑賴論”，尤其是不滿賴清德的“五二零講話”，已經超逾了羅斯伯格向其作出的叮囑，而沒有同意其“過境”美國，也就導致蔡英文八月間的訪日之行胎死腹中。



然而，今次蔡英文的出訪，是“非去不可”，不能因為賴清德尚未出訪就窒步不前。這是因為，她是受到捷克“公元2000論壇基金會”的邀請，前往捷克首都布拉格出席“第二十八屆公元2000論壇”，並發表演說，具有強烈的時間性。這個“公元2000論壇基金會”，是由捷克前總統哈維爾，及諾貝爾和平獎得主維瑟爾、日本慈善家笹川陽平於一九九六年創立，旨在推廣民主、保障人權及強化公民社會。蔡英文於二零零四年擔任“陸委會”主委時，曾獲邀赴捷克出席“第八屆公元2000論壇”，而在任“總統”期間也三度為該論壇發表錄影演說。現在她已卸任，因而怎麼樣也要親自前往出席。據悉，本次“第二十八屆公元2000論壇”，將以“證明民主的決心與韌性”為題，並針對正瀕臨崩潰的全球秩序、脆弱的民主、民主與科技、烏克蘭論壇及區域所關注的重點領域進行研討。



對於蔡英文“搶”自己之前出訪，賴清德是心尤不甘的，他仍要搶奪蔡英文此次出訪的“主導權”。因此，他就以邀請蔡英文到官邸會晤的方式，來宣示蔡英文的出訪，是他的委派。實際上，賴清德在晤談中，就談到了由於他的身份，難以自由進出國際交流的場合，因而重返自由之身的蔡英文成了他的“最佳代言人”，希望兩人能夠分進合擊，相輔相成。這下，就削弱了蔡英文本人在這次出訪的主導地位，反而成了賴清德的“超級特使”和“代言人”。

