豪客兩日斥1.67億　大手購27夥新盤

柏蔚森售樓處重見人氣。 中評社香港10月9日電／樓市氣氛回暖，有“西餅客”大舉狂掃新盤。市場消息指，一組投資客近日四出掃貨，單計過去兩日已動用逾1.67億元掃入27個新盤單位。



大公報報導，新世界（00017）夥遠展（00035）的啟德柏蔚森系列，近日接連現“西餅客”蹤影，繼前日錄得一組買家購入5夥一房個案後，昨日再有大手買家斥資逾3700萬購7夥單位投資。兩宗大手成交涉及12夥，合共成交金額7500萬元。



另邊廂，九龍建業（00034）旗下將軍澳海茵莊園，亦連續兩日錄得“西餅客”掃貨。一組客投資者繼前日錄得購入8夥個案後，昨日再添食掃入7夥，涉資逾3800萬元。不排除未來會繼續增持單位。項目於10月初至今已售出46夥，套現逾2.6億。



市場消息指，上述多宗“大買賣”個案，買家均為同一組投資客。有指該大手客實力雄厚，豪氣聲稱有意在港買入100個單位投資。初步粗略估計，該大手客過去一段時間已掃入海茵莊園及柏蔚森系列共40個單位，估計涉資逾2億元。



柏蔚森周售83夥 套5.1億



柏蔚森系列本月約一周即速沽83夥，套現逾5.1億。項目開售約兩個月共售出416夥，套現近28億元，反應理想，本周四以先到先得形式發售31夥。



此外，信和置業等的何文田加多利山St. George＇s Mansions，單日連沽兩夥，最新沽出一夥四房大宅，為第3座18樓A單位，實用面積2087方呎，成交價9800萬，呎價46957元。同日亦沽出第1座7樓C單位，實用面積764方呎，成交價2150萬，呎價28141元。項目10月份已售5夥，套現逾3億。項目累售73夥，總套現逾68億。