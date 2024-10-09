中評社北京10月9日電／據中國紀檢監察報報導，中央紀委國家監委日前公布了2024年8月全國查處違反中央八項規定精神問題匯總情況，這是連續第132個月公布月報數據。各級紀檢監察機關也通報了多起違反中央八項規定精神典型問題。深化落實中央八項規定精神，糾治“四風”，要堅決防反彈回潮、防隱形變異、防疲勞厭戰，做到持續發力、久久為功。要始終保持高度警醒，緊盯領導幹部、新提拔幹部、年輕幹部等關鍵群體，聚焦作決策、定政策、審批監管等關鍵環節，鍥而不舍糾“四風”樹新風。



作風問題的根源是權力觀出現偏差，在“為誰用權、怎樣用權”上越界跑偏。從通報的案例看，搞不正之風的主體是手握一定權力的幹部特別是領導幹部，其中不乏一些新提拔幹部、年輕幹部，都是沒能做到公正用權、依法用權、為民用權、廉潔用權。手中有權，才有“條件”搞不正之風，才會讓人“有所圖、有所求”，有的是利用職權或職務影響力，違規接受吃請、收受禮品禮金、接受旅遊安排等；有的是接受管理服務對象的吃請、禮品禮金，接受請托辦事；有的是利用手中的審批監管權，暗示管理服務對象“意思意思”，甚至明目張膽吃拿卡要，等等。一些別有用心之人也正是看中了幹部手中的權力能為他們“辦事”、帶來“利益”，用吃吃喝喝“聯絡感情”，用禮品禮金“加深印象”，以各種手段拉攏腐蝕幹部。不正之風圍繞“權”字產生，加強作風建設、糾治不正之風，必須緊盯手握權力的領導幹部、新提拔幹部、年輕幹部等關鍵群體，聚焦作決策、定政策、審批監管等行使權力的關鍵環節。



緊盯關鍵群體，作風建設才能抓住重點。領導幹部是黨和國家事業發展的“關鍵少數”，對全黨全社會都具有風向標作用。黨組織把幹部放到領導崗位上，管理監督也要緊緊跟上，提醒督促他們正確看待和行使組織和人民賦予的權力，時刻綳緊紀律作風這根弦，做好示範表率、發揮“頭雁效應”，引領帶動幹部隊伍轉作風、樹新風。要把領導幹部的作風建設情況作為監督的重要內容，通過巡視巡察、指導民主生活會、調研座談、個別談話等方式，全面瞭解掌握領導幹部作風狀況，發現苗頭性傾向性問題及時提醒糾正。要堅持令行禁止，越往後執紀越嚴，對不收手、不知止、頂風違紀的，不管是誰、不論職務高低，一律從嚴從快查處。對於新提拔幹部、年輕幹部，嚴管厚愛就是幫助他們扣好“第一粒扣子”，在踏上仕途、初掌權力時就戴好“緊箍”、心存敬畏，這樣才能行穩致遠。對新選拔的年輕幹部，凡是存在違反中央八項規定精神行為的一律從嚴查處，出現此類問題要一票否決，典型的還要予以組織處理，不斷強化知畏知止、鐵規生威的態勢。



聚焦關鍵環節，壓縮不正之風滋生的空間。作決策、定政策、審批監管等崗位和環節權力集中，往往容易滋長不正之風。要科學配置權力，形成有效管用的內部制約監督機制，以集體決策防止個人說了算，以制約監督防止獨斷專行，以嚴格規範防止任性用權。要發揮好人民群眾特別是行政相對人的監督作用，幹部作風如何，是廉潔奉公、勤儉樸素還是以權謀私、貪圖享樂，人民群眾的眼睛是雪亮的，街談巷議往往指向真問題；在管理服務中是熱情服務、規範執法，還是冷硬橫推、吃拿卡要，行政相對人感受最直接。要暢通監督舉報渠道，鼓勵群眾反映問題，及時處理反饋。紀檢監察機關要加強對權力集中崗位和環節的分析研判，以事找崗、以崗找人，從而精準定位高風險點，有針對性地加強監督，要善於從信訪舉報、巡視巡察、監督檢查、審查調查、輿情反映等情況中發現問題線索，嚴格執紀、精準問責。要做好以案促改、以案促治，督促發生問題的地方部門單位完善制度機制，堵塞管理漏洞，鏟除不正之風滋生的土壤和條件。