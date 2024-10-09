鄭德義案深刻教訓：貪多者必失

中評社北京10月9日電／據中國紀檢監察報報導，《洛陽伽藍記》記載：後魏自太和遷都後，國家殷富，庫藏盈溢。一日，胡太後賜百官負絹，要求量力自取，章武王元融和陳留侯李崇，因扛得太多而蹶倒傷踝。太後不與兩人，責其空手回去。而侍中崔光只取兩匹，太後詫異問之，其卻對曰：“臣有兩手，唯堪兩匹，所獲多矣。”眾臣服其清廉。



這個故事告訴人們一個道理，貪多者必失，知足者常樂。



鄭德義是“貪多者”中的一員。出身貧困的他通過勤奮學習，在組織培養下從基層普通幹部不斷進步，走上了領導崗位，然而，他手握權力卻迷失方向、背棄初心，在不法商人“糖衣炮彈”的攻擊下逐步淪陷，直至徹底跌入違法犯罪的深淵。



究其根本原因，就是鄭德義背離了初心，沒能經受住金錢的考驗和誘惑，“貪多”的思想突出。鄭德義也曾心懷理想和抱負，也拼搏奮鬥過，但是隨著職務的升遷，他變得忘乎所以，放鬆了政治學習和黨性錘煉，在與商人老板交往時，產生了攀比思想，以致“越有越想有、越好越想好”的念頭滋生，錯誤的思想驅使他貪占私心日益加重，開始得隴望蜀，貪欲如同脫繮的野馬狂奔而不可遏制，在犯罪的道路上越滑越遠、越陷越深。



手中一旦掌握權力，就容易成為不法商人“圍獵”的對象，就有了權錢交易的風險，這時候一旦失去自律自控，放縱私欲貪欲，就會從不小心“濕鞋”一步步陷進泥潭不能自拔。鄭德義任富寧縣常務副縣長後，分管國土、移民等部門，資源富集、資金量大、工程項目多，不法商人老板們利用恭維、奉承和禮品禮金、好處費等各種“糖衣炮彈”開展“圍攻”，鄭德義則通過出賣手中權力，為老板在介紹工程項目、審批貸款等方面提供幫助，為他們創造更多利益“回報”，國家和人民的利益受到嚴重損害，鄭德義也走上了違法犯罪的道路。



“貪如火，不遏則燎原；欲如水，不遏則滔天。”將組織賦予的權力當作斂財的工具，為自己謀取私利，受到的必定是黨紀國法的嚴懲，並為此付出極其沉重的代價。鄭德義參加工作40年，以極不光彩的方式結束了自己的政治生命。他的腐化墮落不僅給其個人和家庭帶來了災難，也“污染”了所在單位的政治生態，令人警醒，發人深思。黨員領導幹部要正確對待權力，保持如臨深淵、如履薄冰的謹慎，算好人生“七筆賬”，努力做到“心不動於微利之誘，目不眩於五色之惑”，始終保持為民務實清廉的政治本色，正確處理是與非、公與私、義與利、情與法的關係，為黨和人民的事業秉公用權、依法用權、廉潔用權。