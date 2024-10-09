﻿中國對歐盟進口白蘭地實施臨時反傾銷措施

中評社北京10月9日電／據大公報報導，綜合新華社、中通社、觀察者網報導：中國商務部8日發布年度第42號公告，決定自10月11日起採用保證金形式對原產於歐盟的進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施。應國內相關白蘭地產業申請，商務部於2024年1月5日發布公告，決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地發起反傾銷調查。立案後，商務部嚴格按照中國相關法律法規和世貿組織規則進行調查，並於2024年8月29日作出初步裁定，裁定原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，而且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關係。



歐盟本月4日表決通過向中國電動車加征最多35%的額外關稅，為期5年。有分析指出，從產品涉及的主要供應國來看，中國對歐盟可能採取的潛在反擊，將主要落在支持加征關稅的歐盟國家身上。法國作為中國電動汽車反補貼調查的幕後推動者之一，歐洲對華出口的白蘭地產品99.8%都產自法國。幹邑行業間機構預測，中方可能會對幹邑白蘭地徵收至少35%的額外稅款。



土國對華電車加關稅 中方在世貿起訴



此外，中國商務部新聞發言人介紹，就土耳其對自中國進口的電動汽車和其他車輛徵收40%的附加關稅並設置進口許可證限制，中方8日在世貿組織向土方提出磋商請求，將採取一切可用手段維護國內產業的合法權益。中方正在研究提高進口大排量燃油車關稅等措施。據瞭解，若中方提高臨時關稅稅率，寶馬、奔馳等歐洲品牌將最先受衝擊，意味著歐洲對華汽車出口將遭受打擊。