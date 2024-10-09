內地國慶假期　7.65億人次花費超7千億

中評社北京10月9日電／據大公報報導，內地國慶節長假火爆落幕。文化和旅遊部8日發布消息稱，經測算，國慶節假日7天，全國國內出游7.65億人次，按可比口徑同比增長5.9%，較2019年同期增長10.2%；國內遊客出游總花費7008.17億元（人民幣，下同），按可比口徑同比增長6.3%，較2019年同期增長7.9%。除了熱度持續在線的景區游、文博游、國潮熱以外，這個假期還湧現多個文旅新亮點，例如“跟著演出、賽事去旅行”，有力激發了消費新動能。



中國旅遊研究院（文化和旅遊部數據中心）院長戴斌表示，這個假期，民眾出游意願高漲，消費更加活躍，旅遊市場主要指標再創歷史新高。至此，甲辰龍年的七個節假日旅遊市場均實現了預期增長。



數據顯示，按可比口徑，國慶節假期國內出游花費的增幅快於出游人次，“意味著人均每次出游消費的更多了。即需求升級的同時，消費能級也在提高。”戴斌表示，這個假期，全國居民日均出游率再創歷史新高。越來越多城鄉居民走出家門，在行程中樂享美好生活。受遠程游和自駕游增長的影響，跨城市的航空、高鐵、航運和公路等遠程大交通的花費占比進一步提升，餐飲和文化娛樂的支出也進一步提升。



文旅部介紹，2024年國慶節假期，“跟著演出去旅行”有力激發消費新動能。據測算，假日期間全國營業性演出4.43萬場次，同比增長14.5%；票房收入22.09億元，同比增長25.9%；觀眾1169.7萬人次，同比增長13.3%。此外，長假期間北京、上海等多地體育賽事如火如荼，不少人也選擇“跟著賽事去旅行”。戴斌表示，在大眾旅遊全面發展新階段，山水林田湖草河等自然資源、民族民間風情和歷史文化依然是吸引遊客特別是旅遊初體驗者的本底資源，而為了聽一場演唱會、參加一場賽事、品一季美食而赴一座城，也已經成為旅遊新風尚。



商圈街區“越夜越美麗”



另外，商圈街區節日氛圍濃鬱，成為消費新亮點。假日期間，納入監測的國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量達9686.23萬人次，按可比口徑每夜較2023年增長25.4%。同時，傳統文化煥發活力，國潮非遺出彩出圈。文博場館持續火爆，多地開展延時服務，推出夜游項目。