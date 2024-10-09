推動民間資本參與鐵路能源水利項目

中評社北京10月9日電／據大公報報導，在擴大有效投資方面，支持和鼓勵民間投資健康發展成為重要一環。國家發改委副主任劉蘇社8日在國新辦發布會上表示，將加快完善民營企業參與國家重大項目建設的長效機制，重點是持續做好優質項目的推介，推動更多民間資本參與鐵路、能源、水利等重大基礎設施項目建設。



劉蘇社表示，城市更新蘊含著巨大的市場潛力，項目的投資額較大，必須大力度吸引民間資本的廣泛參與。“我們將對市場化程度較高、經營屬性較強的領域，完善投入機制、提高投入效率，充分發揮市場機制的作用。對回報水平適中、社會資本具有投資意願的領域，也充分發揮政府和社會資本合作新機制，也就是PPP新機制的作用，還有基礎設施REITs等作用，形成政府引導、市場運作、全社會參與的可持續更新改造模式。”



他介紹，今年以來，國家已經向民間資本推介1635個重大項目，其中吸引民間資本參與項目441個、總投資3448億元。民間資本參與核電、鐵路等重大基礎設施項目也取得了新的進展。國家發改委還組織篩選形成第一批189個全國重點民間投資項目，幫助協調解決資金要素保障等重大問題。



劉蘇社強調，下一步將加快完善民營企業參與國家重大項目建設的長效機制，重點是持續做好優質項目的推介，推動更多民間資本參與鐵路、能源、水利等重大基礎設施項目建設，加快篩選形成新一批全國重點民間投資項目清單。