加大助企幫扶力度　努力做到“應貸盡貸”

中評社北京10月9日電／據大公報報導，民營企業作為重要市場主體，為商務發展作出突出貢獻。一攬子增量政策中，加大助企幫扶力度亦是重中之重。國家發展改革委主任鄭栅潔8日在發布會上介紹，近期，國家發改委與金融監管總局牽頭建立支持小微企業融資的協調機制，指導金融機構按照市場化原則提供融資支持，努力做到“應貸盡貸”。



不能亂罰款、亂檢查、亂查封



鄭栅潔表示，將進一步規範行政執法單位涉企行政執法行為，更多採取包容審慎監管和柔性執法方式，不能違規異地執法和趨利執法，不能亂罰款、亂檢查、亂查封。及時對罰沒收入增長異常的地方進行提醒，必要時進行督查。加快民營經濟促進法立法進程，為非公有制經濟發展營造良好環境。



“將無還本續貸政策由小微企業階段性擴大到中型企業，這項政策已經出台，更多企業將享受到實惠。”鄭栅潔表示，近期，發展改革委與金融監管總局牽頭建立支持小微企業融資的協調機制，指導金融機構按照市場化原則提供融資支持，努力做到“應貸盡貸”。



國家發展改革委副主任鄭備介紹，在進一步規範涉企執法監管行為方面，將推動加快完善行政裁量權基準，行政執法更多採取包容審慎監管和柔性執法方式，避免或者減少對經營主體正常生產經營活動的影響。規範異地行政執法行為，建立健全異地行政執法協助制度，防範選擇性執法、趨利性執法。強化行政執法監督，對亂收費、亂罰款、亂攤派行為堅決糾正、嚴肅追責。