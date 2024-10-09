﻿國務院：穩經濟的關鍵是穩企業

中評社北京10月9日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強10月8日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。



座談會上，羅志恒、周其仁、黃瑜、張明、張水利、游瑋、周勇、左丁等先後發言。大家認為，今年以來，面對複雜嚴峻的外部環境，我國經濟運行總體平穩、穩中有進。近期出台的一攬子增量政策力度大、針對性強，市場預期明顯改善。大家還就推動經濟持續回升向好提出意見建議。



在認真聽取專家和企業家發言後，李強說，習近平總書記前不久在中央政治局會議上發表的重要講話，科學分析了當前經濟形勢，對下一步經濟工作提出了明確要求，為做好今後一個時期經濟工作提供了重要遵循。我們要把思想和行動統一到黨中央的科學判斷和決策部署上來，既要認清大勢、堅定信心，也要正視困難、積極應對，有效解決經濟運行中的突出問題。在制定和實施政策時注重傾聽市場聲音、回應社會關切，持續提振發展信心。



李強強調，抓緊落實好穩經濟一攬子增量政策，對已出台的政策加快實施、確保早落地早見效，對正在研究的政策盡快拿出具體方案。跟蹤評估政策傳導效果，該優化的優化、該加力的加力。同時，結合謀劃明年經濟工作，研究儲備一批穩經濟、促發展的政策舉措，並根據經濟形勢變化適時推出。穩經濟的關鍵是穩企業。要切實做好助企紓困工作，指導各地用好各項惠企政策，堅決治理亂罰款、亂檢查、亂查封等問題，不斷優化營商環境，激發企業活力。要按照黨的二十屆三中全會部署，深入落實各項改革任務，努力以改革的辦法破解發展難題。