10月9日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月10日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧10月9日主持例行記者會，並就中東局勢、半島局勢等問題回答中外記者提問。以下是發布會全文：



總台央視記者：據報導，以色列計劃對伊朗展開重大報復行動，目標可能是伊朗境內的石油生產設施、核設施以及其他戰略目標。伊方表示將對以方的任何襲擊行動作出回應。中方對此有何評論？



毛寧：中方對中東局勢動蕩深感憂慮，反對激化矛盾、擴大衝突，呼籲各方從維護地區和平穩定出發，以冷靜、理性、負責任態度處理當前局勢。國際社會特別是有影響力的大國應切實發揮建設性作用，防止局勢進一步動蕩。



韓聯社記者：朝鮮今天宣布即日起完全切斷與韓國連接的朝方公路和鐵路，並進行防禦設施要塞化加固工程。另外，將採取實質性軍事措施徹底分離朝鮮的主權行使領域與韓國的領土。中方如何看待朝鮮發布該信息和朝鮮半島情況？



毛寧：中方關注半島局勢的發展演變和朝韓關係相關動向。中方認為，維護朝鮮半島和平穩定、推動半島問題政治解決進程符合各方共同利益，也是國際社會普遍期待，需要各方共同為此作出努力。



中阿衛視記者：9月29日，一架軍機襲擊了阿聯酋駐蘇丹大使官邸，導致該建築遭到嚴重損壞。請問中方對此有何評論？



毛寧：中方譴責針對外交機構的襲擊行為，呼籲按照《維也納外交關係公約》規定確保外交館舍安全。