外交部：大國應為平息戰火管控局勢積極努力

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京10月10日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧10月9日在例行記者會上表示，解決巴以衝突，需要的不是武器彈藥和單邊制裁，而是政治意願和外交努力。國際社會特別是有影響力的大國應切實發揮建設性作用，防止中東局勢進一步動蕩。



有記者提問，在新一輪巴以衝突爆發一年之際，美國財政部7日以為哈馬斯提供資助為由，對第三國的個人和實體實施制裁。我們還注意到，9月底美國再次對以色列提供了87億美元軍事援助。請問發言人對此有何評論？



毛寧表示，巴以衝突延宕一年，導致加沙四萬多民眾喪生，其中多數是婦女和兒童。推動局勢降溫，停火止暴，保護平民，避免人道主義災難已經成為國際共識。



毛寧說，解決巴以衝突，需要的不是武器彈藥和單邊制裁，而是政治意願和外交努力。大國應當發揮應有作用，堅持客觀公正，帶頭遵守國際法，為盡快平息戰火、管控局勢、防止危機外溢作出積極努力。



在當天的例行記者會上，就以色列計劃對伊朗展開重大報復行動，毛寧應詢指出，中方對中東局勢動蕩深感憂慮，反對激化矛盾、擴大衝突，呼籲各方從維護地區和平穩定出發，以冷靜、理性、負責任態度處理當前局勢。國際社會特別是有影響力的大國應切實發揮建設性作用，防止局勢進一步動蕩。

