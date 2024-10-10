中大校長：香港教育體系擁有三高優勢

香港中文大學校長段崇智（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月10日電（記者 段曉魯）灼見名家傳媒相隔10年再度舉辦十大校長論壇，10月9日假香港恒生銀行博愛堂舉行。香港中文大學校長段崇智透過錄像發言。他表示，目前香港距離成為全球教育和創新科技樞紐這兩個目標只是指尺之遙，只要在現有基礎之上，做好國際橋樑的角色，絕對有助香港成為兩大樞紐。



段崇智表示，香港教育體系融合了中西方的優勢，推動了學術研究的蓬勃發展，在這個衹有700多萬人的城市裡，有5間大學位列世界百強，按人口比例計算是全球之冠。香港的高等教育界擁有高國際排名、高素質人才、高度國際化的三高優勢，香港教育界在現有基礎之上，做好國際橋樑的角色，絕對有助香港成為全球教育和創新科技樞紐。



段崇智亦表示，目前香港距離這兩個目標只是指尺之遙，以中大為例，在去年展開60周年校慶活動期間，舉辦了20項國際會議，吸引了500多位來自100多間院校的學術界領袖參加，創下歷史新高，反映全球學術界對香港的支持。他又認為香港科研創新表現出色，包括中大在內，各大學不僅重視學術研究，亦積極參與社會服務及技術轉移，為社會及經濟發展作出重要貢獻。



在討論環節“香港高教的挑戰”中，段崇智表示，香港面臨經濟轉型的挑戰，推動創新科技和提升產業競爭力的關鍵，在於高技術、高效能和高質量，而這些生產力的根基在於優秀的研究成果。香港的高等院校可以成為大灣區的科研引擎，配合政府的《創科發展藍圖》，把握北部都會區和河套深廣科技創新合作區的機遇，能讓不同的科技領域百花齊放。



段崇智稱，香港同時面臨地緣政治的挑戰，需要在保持國際地位的同時，靈活應對外部挑戰加強自身的實力，而且積極尋求跨國合作，以確保香港在全球教育體系中的重要性。“我們作為融匯中國與西方的橋樑，最重要是如何能夠加強彼此優秀人才的研究合作和交流，這種交流不僅限於學術和科研，也包括文化和社會層面的互動。通過多層次的交流，我們可以更好理解和借鑒彼此的優勢，實現共同發展”。