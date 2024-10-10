蔡若蓮：優化院校管理　提升香港高教競爭力

教育局局長蔡若蓮（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月10日電（記者 段曉魯）灼見名家傳媒昨日舉辦十大校長論壇，一眾校長就香港如何發展成為國際專上教育樞紐暢所欲言。教育局局長蔡若蓮致辭時指出，目前世界急速發展，香港高等教育也面臨許多許轉變和挑戰，感謝香港高教界同人不斷開闊創新、與時俱進，努力適應全球化和數字化帶來的衝擊，讓香港高教在國際舞台上綻放光芒。



蔡若蓮表示，三中全會《決定》提出要支持香港打造成國際高端人才聚集高地，未來10年是香港高等教育發展的黃金機會。在科技高速發展的21世紀，國家現代化建設突飛猛進，高效承擔著人才培養和科學研究的雙重使命，是“教育強國”建設的龍頭，任重道遠。她表示，香港是全球頂尖大學最集中的城市之一，而且許多學科也是全球首屈一指，加上良好的教育基建、優秀的科研人才、雄厚的研究實力，優秀的教育品牌得到海內外廣泛認知和認同。“我們正以精益求精的態度，持續優化院校管理，不斷提高香港高等教育的競爭力、影響力”。



蔡若蓮亦表示，政府推出多項措施，配合2023年《施政報告》提出建設香港成為國際專項教育樞紐的目標，包括支持本地院校擴容提質，吸引更多非本地學生在香港留學和工作。她指出，目前正推進北都大學教育城項目，鼓勵院校聯動，提升協同效應，增添新動力。其次，鼓勵專上院校發揮龍頭作用，加強國際交流合作，引入國內外一流教育機構和組織扎根香港，積極推動留學香港品牌的宣傳和推廣工作，同時也為香港學生拓寬境外交流的學習機會。第三，推動香港與內地高等教育的協同發展，優勢互補，支持高教界在大灣區內城市建立多邊及跨學科的合作關係，如學校聯盟，為科研發展、知識轉移以及產業化締造有利的條件，促進區內進行高學術水平的研究活動。



蔡若蓮強調，香港要增強發展動能，必須同時優化人力資本，培養更多掌握應用技術能力的高質量人才，配合國家深化現代職業教育體系的建設改革。特區政府在不同層面多管齊下，推動職專教育、鼓勵年輕人按個人興趣和能力選擇升學之路，加入不同行業。