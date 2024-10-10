十大校長論壇　探討香港建設國際教育樞紐

2024十大校長論壇現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月10日電（記者 段曉魯）香港高等教育過去10年歷經風起雲湧，在世界高等教育舞台佔有舉足輕重的地位。灼見名家傳媒昨日舉辦十大校長論壇，一眾校長就香港如何發展成為國際專上教育樞紐暢所欲言。



灼見名家傳媒董事局主席潘燊昌表示，香港是一片福地，僅有700多萬人口，卻有5所排名世界百強的大學，培養出來的人才遍布世界各地，一眾大學校長有心和遠見貢獻，居功厥偉，政策局和大學同仁亦功不可沒。他指出，高等教育是社會進步的重要平台，感謝母校香港大學之餘，自己亦花很多時間為不同大學工作，希望貢獻綿薄之力。他指出，在不同場合與多位校長深入接觸後，對政府提出讓香港成為國際高等教育專上樞紐的目標深具信心。



教育局局長蔡若蓮致辭時指出，目前世界急速發展，香港高等教育也面臨許多許轉變和挑戰，感謝香港高教界同人不斷開闊創新、與時俱進，努力適應全球化和數字化帶來的衝擊，讓香港高教在國際舞台上綻放光芒。



蔡若蓮表示，三中全會《決定》提出要支持香港打造成國際高端人才聚集高地，未來10年是香港高等教育發展的黃金機會。在科技高速發展的21世紀，國家現代化建設突飛猛進，高效承擔著人才培養和科學研究的雙重使命，是“教育強國”建設的龍頭，任重道遠。她表示，香港是全球頂尖大學最集中的城市之一，而且許多學科也是全球首屈一指，加上良好的教育基建、優秀的科研人才、雄厚的研究實力，優秀的教育品牌得到海內外廣泛認知和認同。“我們正以精益求精的態度，持續優化院校管理，不斷提高香港高等教育的競爭力、影響力”。

