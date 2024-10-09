日媒：中俄經濟圈在動搖美元價值

中評社香港10月9日電／《日本經濟新聞》編委志田富雄撰文指出，受到美國經濟制裁的俄羅斯和伊朗正在與中國及印度等消費國加強能源貿易領域聯絡，形成“能源經濟圈”。以此為中心，在交易結算中人民幣等的利用增加，動搖美元的價值。再加上中國等國家增強黃金儲備，還可以看到支撐黃金行情的格局。



國際能源署(IEA)的統計顯示，從2023年開始原油和石油製品加起來，俄羅斯日均穩定出口800萬桶左右。看起來歐美加強制裁的影響微乎其微。石油出口的恢復對俄羅斯經濟構成支撐，國際貨幣基金組織(IMF)在4月份的世界經濟展望中將今年的增長率上調0.6個百分點，調至3.2%。



支撐俄羅斯石油出口的是中國和印度。英國業界團體能源學會（Energy Institute）的統計也顯示，在2023年俄羅斯出口的2.4億多噸原油中，近8成銷往中國和印度。雖然不及原油，但在石油製品的出口方面，中國和印度的存在也支撐了俄羅斯的出口回升。在俄羅斯2020年的出口目的地中，原油佔5成以上、石油製品佔6成以上出口到歐洲，現在中國和印度取代。



在石油市場，受到美國制裁的伊朗2023年的出口量也比2022年增加了5成左右。



在俄羅斯、中國、印度等國之間，不僅原油貿易，天然氣和煤炭等的貿易也在增加。俄羅斯、伊朗和印度還將修建不經過歐洲的運輸路線“南北運輸走廊（INSTC）”。



美國《華爾街日報》指出，由於俄羅斯和伊朗産原油流向中國等，2023年全球原油交易中已有20%左右以美元以外的貨幣結算。路透社報導稱，俄羅斯總統普丁在5月份與中國國家主席會晤時表示，“隨著兩國適時決定以本國貨幣結算，貿易得到加強”。據稱，兩國之間90%的結算已經是盧布和人民幣。



中國提出了推進以人民幣計價的石油交易的構想，主要産油國沙烏地阿拉伯也表示出以美元以外的方式結算原油交易的可能性。與中國貿易往來較多的阿根廷和巴西等南美各國也對採取美元以外的結算方式有興趣。可以説，在世界分裂加劇的情況下，俄羅斯和中國等經濟圈帶來了去美元化。



作為在經常項目赤字等美國經濟基本面因素的疲軟暴露之際，美元依然保持價值的因素，富達投資信託的宏觀策略分析師重見吉德列舉的是美元作為資源貿易的結算貨幣的作用、美聯儲(FRB)一直努力抑制通貨膨脹、在經濟全球化的過程中物價穩定在低位等。



一直支撐美元價值的這些因素都在動搖。在原油等的結算中，人民幣和盧布的使用增加，全球化的逆轉導致物價面臨上漲壓力。美國的債務膨脹，利率上升帶來的打擊更大。抑制通貨膨脹也有可能陷於被動。



進入本世紀以來，在外匯儲備中積極增加黃金儲備的也是中國、俄羅斯和中東等新興國家。與2009年3月的世界黃金協會的統計(根據IMF報告)相比，最近的變化是，中國從600噸增加到2264噸，俄羅斯從524噸增加到2336噸，印度從358噸增加到846噸。增加黃金儲備將提高人民幣和盧布的信用，還有助於擴大結算的使用。



即使在美元走強的局面下，黃金以美元計價的價格也刷新了最高點，這一現實説明包括美元在內的貨幣整體的價值都在下降。



美國以俄羅斯供應出現銳減的歐洲為中心，增加了液化天然氣(LNG)等的出口。重見吉德認為，在結算貨幣方面，“也可以説是美國維持美元價值的戰略”。



另一方面，俄羅斯提出了在金磚國家建立糧食交易所的構想，計劃在10月的峰會之前敲定。金磚國家在小麥産量方面佔世界的40%以上，在農産品領域也具有優勢。此舉意在通過創建自己的交易所，削弱美國芝加哥市場的支配力。能源、金屬資源和糧食貿易的區域化也是關係到作為軸心貨幣的美元與人民幣等新興貨幣價值的較量。