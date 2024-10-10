快評：廢“台獨黨綱”之議再起　非假議題

中評社快評／韓國瑜日前受訪時提及賴清德若凍結“台獨黨綱”，就再也不會有“國家認同”問題，整個格局會就此打開。凍結或廢除“台獨黨綱”，過去每隔一段時間、或到了選舉的時候，就會成為話題，這一次因為韓國瑜提及，又再成熱議。



凍結或廢除“台獨黨綱”，並非假議題，不是衹有台灣島內在談論。去年11月30日，美國《外交事務》雜誌刊登包括葛來儀、白潔曦和柯慶生三位知名學者聯合署名文章《台灣和威脅的真正來源》，呼籲賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”。該文一出，對民進黨衝擊頗大。



“台獨黨綱”必須凍結或廢除，因為它是毒化兩岸關係、破壞台海和平的禍根；凍結或廢除“台獨黨綱”，是民進黨兩岸和解第一步。凍結或廢除“台獨黨綱”，停止繼續搞“實質台獨”，兩岸溝通接觸的大門就能打開，台海就有可能實現真正的、持久的和平。



因為“反中、抗中”牌對騙取選票有利，現階段要賴清德凍結或廢除“台獨黨綱”，無異於椽木求魚。但是，此一話題再被提起，廣獲認同，就能對“賴當局”構成壓力。另方面，近年大陸對台持續增大軍事、外交、經濟壓力，形成“圍島之勢”，台海情勢已變，“賴當局”不得不正視。可以說，民進黨“台獨黨綱”一天不凍結或廢除，大陸的施壓、打擊就不會停止。