文明交融展現中華文明氣度

中評社北京10月10日電／據新華社消息，9日，新華社國家高端智庫發布報告《文明交融論——基於突出特性與價值立場的中華文明新主張》。這一報告認為，文明交融論是以中國式現代化為代表的人類文明發展進步新模式，展示人類文明發展的全新圖景，標注人類文明追求的全新境界。



受訪文博專家表示，中華文明在演進發展中自帶交融基因，從古至今形成的交融哲學，彰顯兼容並包、美美與共的恢宏氣度。文明交融論把握人類文明發展的深層規律，將為應對全球共同挑戰貢獻融通天下的中國智慧。



中華文明一直以開放包容聞名於世，在文明交流互鑒中不斷煥發新的生命力。良渚遺址是實證中華五千年文明史的聖地，其對中華文明最重要的物質貢獻之一是玉器。



“以玉為證，良渚文明的發展，就是文明交融的一個很好體現。”良渚博物院（良渚研究院）副院長黃莉說。



黃莉介紹，良渚文化的玉器製作技術，吸收了同時代其他文化元素，也對後來中國玉器文化產生深遠影響。在夏、商、周時代的遺址中，曾發現源自良渚文化的玉器。良渚玉琮的覆蓋範圍北抵陝晉、南達廣東、西北至甘青、西南到四川，可覆蓋半個中國。



陶寺遺址的主體年代距今4300年至3900年，被很多考古學家認為是堯時期的都城。“陶寺文化海納百川、兼容並蓄，積極吸收各地先進文化因素，形成了一個文明共同體。”中國社會科學院考古研究所研究員、山西陶寺遺址考古領隊高江濤說，陶寺社會既經歷了文化的融合創新，又將先進文化傳遞給後世。



近年來，隨著新一輪重大考古發現公布，三星堆文化成為新晉網紅。“三星堆文化也是文明交融的一個生動例證。”三星堆博物館副館長餘健舉例說，三星堆青銅器中的單翼銅鈴，其造型與河南偃師二里頭遺址出土的單翼素面銅鈴極為相似，這一細節充分說明了三星堆文化與中原文化的密切聯繫。

